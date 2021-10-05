Интернет-магазин строительных материалов Ru-Complect

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Каталог интернет-магазина стройматериалов с доставкой

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Кровля и фасад

Все виды кровельных и фасадных материалов, доборных элементов и комплектующих. Не только долговечные, но и эстетичные - после завершения строительства Ваш дом простоит не одно десятилетие и будет выглядеть красиво.

Системы отопления

Различное оборудование и комплектующие для отопления и теплых водяных полов. Работает безотказно: помогает поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года, а также экономить - предлагаем современные решения.

Системы водоснабжения

Разнообразные элементы для создания долговечных систем - от труб до фильтров для очистки воды. Только качественные проверенные временем решения для частных домов, квартир, промышленных зданий и других объектов.

Бесплатная помощь с подбором и расчетом количества стройматериалов Снимите груз со своих плеч - сделаем все за Вас Позвоните нам по тел. +7 (495) 981-64-03 в любое время с 09:00 до 18:00 в будний день - посчитаем, сколько черепицы нужно на кровлю загородного дома, и поможем с выбором радиаторов, труб для отопления и водоснабжения, изделий из ДПК, фасадных панелей и других строительных материалов. Все с учетом Ваших пожеланий и специфики проекта.

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Магазин кровельных материалов, фасадных элементов, систем отопления и водоснабжения Ru-Complect работает более 15 лет. За это время покупатели оставили о нас немало отзывов - здесь только часть из них, остальные вы можете посмотреть на Яндекс.Маркете.