Интернет-магазин строительных материалов Ru-Complect

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Каталог интернет-магазина стройматериалов с доставкой

Только качественные товары российского и зарубежного производства

Кровля и фасад

Все виды кровельных и фасадных материалов, доборных элементов и комплектующих. Не только долговечные, но и эстетичные - после завершения строительства Ваш дом простоит не одно десятилетие и будет выглядеть красиво.

Кровельные материалыКровельные материалы
Обустройство кровлиОбустройство кровли
Фасадные материалыФасадные материалы
Утеплитель и изоляцияУтеплитель и изоляция
ДПК и ОСПДПК и ОСП
Заборы и огражденияЗаборы и ограждения

Системы отопления

Различное оборудование и комплектующие для отопления и теплых водяных полов. Работает безотказно: помогает поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года, а также экономить - предлагаем современные решения.

Котлы отопленияКотлы отопления
РадиаторыРадиаторы
ТрубыТрубы
ФитингиФитинги
Запорная арматураЗапорная арматура
Теплые водяные полыТеплые водяные полы
Предохранительная арматураПредохранительная арматура
БойлерыБойлеры
КИПиАКИПиА

Системы водоснабжения

Разнообразные элементы для создания долговечных систем - от труб до фильтров для очистки воды. Только качественные проверенные временем решения для частных домов, квартир, промышленных зданий и других объектов.

ТрубыТрубы
ФитингиФитинги
Запорная арматураЗапорная арматура
КоллекторыКоллекторы
НасосыНасосы
Мембранные бакиРасширительные баки
КИПиАКИПиА
ФильтрыФильтры
Инструмент и расходникиИнструмент и расходники

Бесплатная помощь с подбором и расчетом количества стройматериалов

Снимите груз со своих плеч - сделаем все за Вас

Позвоните нам по тел. +7 (495) 981-64-03 в любое время с 09:00 до 18:00 в будний день - посчитаем, сколько черепицы нужно на кровлю загородного дома, и поможем с выбором радиаторов, труб для отопления и водоснабжения, изделий из ДПК, фасадных панелей и других строительных материалов. Все с учетом Ваших пожеланий и специфики проекта.

Отзывы о нашем интернет-магазине стройматериалов в Москве

Пожалуй, лучшее подтверждение качества товаров и сервиса

Магазин кровельных материалов, фасадных элементов, систем отопления и водоснабжения Ru-Complect работает более 15 лет. За это время покупатели оставили о нас немало отзывов - здесь только часть из них, остальные вы можете посмотреть на Яндекс.Маркете.

"В компании RU-COMPLECT помогли рассчитать доску, комплектующие. Оформили доставку. В этой компании можно доверять. Если что понадобится из ассортимента RU-COMPLECTA обязательно обращусь."

Сергей Б.

"Приобретал в этом магазине водосточную систему и сайдинг Docke - очень приятные цены и даже с доставкой через транспортную компанию выгода ощутимая! Отличный ассортимент товара, буду реализовывать отопление в частном доме, обращусь к Вам снова!!"

Илья В.

"Качество товара отличное, соответствует описанию. Доставка быстрая."

Юлия С.

"Отличный магазин! Широкий ассортимент, высокое качество, вежливый персонал."

Дима. А.